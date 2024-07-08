«الصوت والضوء»: تقديم عرض استثنائي بأهرامات الجيزة 14 يوليو

قال محمد عبدالعزيز ، العضو التنفيذي المُنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة أعلنت تشغيل عروض بشكل استثنائي يوم الأحد 14 يوليو الجاري.

إلغاء عروض الصوت والضوء لمدة 3 أيام

وأضاف خلال الخطاب الذي جرى إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغُرف السياحية، أن الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة قررت أيضا إلغاء عروض الصوت والضوء أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين، على أن تستأنف العروض يوم السبت المقبل 13 يوليو 2024.

عروض الصوت والضوء 4 أيام فى الإسبوع

وأشار العضو التنفيذي المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء، إلى أن عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة تتم 4 أيام في الأسبوع الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، مشددا على ضرورة إبلاغ الفنادق بمواعيد العروض الاستثنائية للصوت والضوء، وأيضا بالعروض المُلغاة حتى يتسنى لها إبلاغ نزلائها من السياح الأجانب والعرب بالمواعيد الصحيحة بما لا يُؤثر على برامجهم السياحية.