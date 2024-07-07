كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة تفاصيل مصاريف كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2024، وكذلك تفاصيل الحدود الدنيا للقبول بها.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن قيمة الرسوم الدراسية متاحة بياناتها عبر مكاتب شئون الطلاب في الجامعات، وأنه فيما يتعلق بالحد الأدنى للقبول بالكليات والشعب، أوضحت أنه لم يتم الكشف عنها حتى الآن وأن المجلس سيعلنها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

مصاريف كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 لعدد من الكليات وفقا للقوائم المعلنة من الجامعات وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024:

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 81 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة الأهرام الكندية: 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة الدلتا: 64 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة بدر أسيوط: 61 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة حلوان الأهلية: 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب: 145 ألف كحد أقصى.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة سفنكس: 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة الجلالة: 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 الجامعة الصينية: 56 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات و المعلومات و الذكاء الإصطناعي في الجامعات 2024 جامعة بادية: 225 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة الريادة: 110 آلاف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 الجامعة البريطانية: 200 ألف جنيه كمتوسط.

مصاريف كلية الحاسبات و المعلومات والذكاء الاصطناعي في الجامعات 2024 جامعة سيناء: 71 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي في الجامعات 2024 جامعة الابتكار: 66 ألف جنيه.