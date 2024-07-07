«لو بيعلق ويهنج معاك».. حل مشاكل الـ«ماسنجر» في خطوتين

في عصر التواصل الرقمي، أصبح تطبيق ماسنجر من الأدوات الأساسية للتواصل بين الأفراد، وقد يحدث في بعض الأوقات مشاكل تقنية تعوق استخدام البرنامج بسهولة.

وفي هذا السياق، ووفقًا لما ذكره الخبير التكنولوجي أحمد طارق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نرصد التفاصيل حول المشكلات التي تواجه بعض مستخدمي ماسنجر، مع تقديم بعض الحلول للتعامل مع هذه العوائق.

مشاكل المستخدمين مع ماسنجر

تبعًا لـ«طارق» فإن مستخدمي تطبيق ماسينجر قد يعانون من بعض المشكلات أثناء استخدام التطبيق، ومنها تعليق التطبيق وتوقفه المفاجئ، اختفاء الدردشات القديمة، أو عدم ظهور الصور للطرف الآخر، أو صعوبة في إرسال الرسائل، وكل هذه المشاكل تعود بشكل مباشر للشركة المسؤولة: «في ناس كتير فاكرة إن ماسنجر بيعلق بسبب الموبايل أو مشاكل في النت، أو التحديث الموجود لكن الماسنجر أحيانا بيكون فيه أعطال، والأعطال دي بتكون بتتدرس من الشركة، وبيحلوها في التحديثات اللي بتنزل للتطبيق بشكل مستمر مع كثرة البلاغات».

حلول مشكلات ماسنجر

وأشار الخبير التكنولوجي على مستخدمين برنامج ماسنجر باتباع بعض الإرشادات التي تضمن عمل التطبيق بكفائة عالية، دون الحاجة لحذف التطبيق وإعادة تنزيله مرة أخرى، أو التعرض لفصل الهاتف وإعادة تشغيله، على أن تكمن الحلول فيما يلي:

التحديث بشكل منتظم

من الضروري البحث عن التحديثات المتواجدة بشكل دوري، سواء لتطبيق ماسنجر أو فيسبوك، أو نظام تشغيل الهاتف؛ فذلك التصرف يساهم في الحصول على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق بجودة أفضل من النسخ غير المطورة: «الأعطال الخاصة بماسنجر بتتحل مع التحديثات الموجودة، عليك الدخول إلى المتجر وتحديث كل البرامج المتوفر لها تحديث فقط، لكن ممنوع الضغط على أي إعلان خارجي عن التحديث في المتصفحات العادية، كون الحاجات دي غير آمنة وبتساهم في اختراق البيانات».

الإبلاغ عن المشكلات

لابد من تقديم بلاغ إلكتروني للمسؤولين عن تطبيق ماسنجر يتضمن المشكلات التي تواجه كل مستخدم فور حدوث عطل، وذلك من أجل توفير حل سريع للمشكلة: «لما كل الناس بتعمل إبلاغ عن المشكلة اللي بتحصل، من خانة الإبلاغ عن وجود مشكلة ما، كدا الشركة بتعرف المشكلة بشكل أسرع وبتشتغل على حلها».