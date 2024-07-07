ماجد المصري يعلن خضوع زوجته لعملية جراحية إثر إصابتها بوعكة صحية

أعلن الفنان ماجد المصري، عن تعرض زوجته لوعكة صحية، أدت إلى دخولها أحد المستشفيات، وخضوعها لعملية جراحية.

خضوع زوجة ماجد المصري لعملية جراحية

ونشر ماجد المصري، صورة لزوجته بالمستشفى، عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «ياروح قلبي إن شاء الله تقومي بالسلامة، برجاء الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل».

ماجد المصري يشارك في فيلم الغربان

ويواصل ماجد المصري خلال الفترة الحالية تصوير فيلم الحركة والتشويق «الغربان»، الذي تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة العلمين، حيث يحدث صراع قوي بين أكثر من جهة.

ويشارك في بطولة الفيلم عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، ميرهان حسن، فارس رحومة، لبنى ونس، أحمد وفيق، جميل برسوم.