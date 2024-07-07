4 حيل للتخلص من النمل في المنزل بسهولة.. «هتوفر فلوسك ووقتك»

يكثر النمل في فصل الصيف، إذ يغزو بعض الأماكن في المنزل، خاصة الأسطح والأرفف وغير ذلك، وقد لا تجدي المبيدات والمواد الكيميائية نفعًا، لذا ينصح ببعض الحيل للتخلص من النمل في المنزل بسهولة، وتوفير الجهد والمال.

ونستعرض وفقا لموقع «goodhousekeeping»، أبرز الحيل للتخلص من النمل في المنزل بسهولة، باستخدام مواد طبيعية.

حيل للتخلص من النمل في المنزل بسهولة

محلول الخل والمياه

هناك حيل للتخلص من النمل في المنزل بسهولة، عن طريق غمس قطعة من القماش، بمحلول من المياه والخل، ثم مسح الأرضيات والأسطح وخاصة الحواف والأرفف، إذ تؤدي رائحة الخل إلى طرد النمل من المنزل تماما.

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود من البهارات ذات الرائحة القوية والنفاذة، خاصة إذا كان مطحونًا طازجًا، لذا يفضل استخدامه في طرد النمل من المنزل، عن طريق رشه على الأسطح والأرضيات والأرفف، والمناطق التي يتواجد بها كثافة للنمل.

القرفة

القرفة من أهم الحيل للتخلص من النمل في المنزل بسهولة، وتعتبر من أهم الأعشاب، بسبب رائحتها القوية جدًا، التي لا يطيقها النمل تمامًا، وقد تؤدي إلى اختناقه، لذا يهرب على الفور، بمجرد أن يشم هذه الرائحة، لذا يمكن طحن القرفة، ورشها على الأرضيات والجوانب والأرفف والأسطح، وفي حالة تواجد النمل بشكل مكثف خاصة بأركان المنزل، يمكن عمل كرات من القطن، تحتوي على كميات من القرفة، ووضعها بهذه الأماكن، وتركها عدة ساعات وملاحظة الفرق جيدًا.

النعناع

النعناع من الأعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها في طرد النمل، ويفضل اللجوء إلى زيت النعناع؛ لأنه يعتبر خلاصة قوية، تؤدي إلى طرد النمل بسهولة، بسبب الرائحة القوية والنفاذة.