وزير الإسكان: السيسي يوجه بإنجاز مشروعات مدينة العلمين الجديدة في أسرع وقت

عقد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا مع جميع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وشركات التشغيل والصيانة العاملة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل ودفع معدلات الإنجاز وتذليل العقبات.

دفع معدلات العمل وإنجاز المشروعات في مدينة العلمين الجديدة

أكد وزير الإسكان خلال الاجتماع على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دفع معدلات العمل وإنجاز المشروعات في مدينة العلمين الجديدة في أسرع وقت، نظرًا لأهميتها كمنطقة استراتيجية لتنمية الساحل الشمالي الغربي. وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن النجاح مسؤولية الجميع وليس فردًا واحدًا.

جداول زمنية محددة لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين

ووجه وزير الإسكان الشركات بوضع جداول زمنية محددة لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين، مع مراعاة أعلى معايير الجودة، مكلفًا بزيادة أعداد العمالة والمعدات وضغط معدلات العمل لضمان الإنجاز في الموعد المحدد.

وشدد الشربيني أيضًا على ضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالي للمدينة، من خلال توحيد واجهات العمارات المطلة على الطرق الرئيسية وتشطيبها بشكل لائق، وإزالة أي مخلفات بشكل دوري، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ تنظيم زيارات ميدانية منتظمة لمتابعة سير العمل في المشروعات، والتأكد من التزام الشركات بالجداول الزمنية والجودة المطلوبة.

وتابع أنَّه من المتوقع أن تشهد مدينة العلمين الجديدة طفرة عمرانية كبيرة خلال الفترة المقبلة، لتصبح نموذجًا حضاريًا متميزًا على ساحل البحر المتوسط.