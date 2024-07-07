موعد صرف مرتبات شهر يوليو بعد تبكيرها.. اعرف التفاصيل

قررت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين، مما دفع المواطنين إلى السؤال عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو بعد هذا القرار، ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو، من الخميس 18 -7-2024، على أن تستمر لمدة 5 أيام تنتهي في 24 يوليو، وتصرف مٌستحقات العاملين في أيام 8، 10، 11 يوليو، وفقا لبيان وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تبكيرموعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للمٌوظفين، وفقا لبيان وزارة المالية

وأتاحت وزارة المالية عدد من الأماكن لصرف مرتبات شهر يوليو 2024 من خلالها، ومنها: «البنوك المختلفة - ماكينات الصراف الآلي - البريد المصري».

جدول صرف مرتبات شهر يوليو في الوزارات

- يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو، في يوم الخميس 18 يوليو للموظفين في هذه الجهات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- وتصرف مرتبات شهر يوليو في يوم 21 يوليو، لـ وزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

المتخلفين عن صرف مرتبات يوليو

- أما المتخلفين عن صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المواعيد المحددة لكل وزارة، فتصرف مرتباتهم في أيام 22، 23، 24 من الشهر.

مرتبات شهر يوليو حسب الدرجة الوظيفية

- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدرجة الممتازة لـ 12.200 جنيه.

- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدرجة العالية لـ 10200 جنيه.

- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي درجة المدير العام لـ 9200 جنيه.

- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدرجة الأولى لـ 8200 جنيه.

- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدرجة الثانية لـ 8000 جنيه.

- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدرجة الثالثة لـ 7500 جنيه.

- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدرجة الرابعة لـ 7000 جنيه.

- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدرجة الخامسة لـ 6500 جنيه.

- تصل مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي الدرجة السادسة لـ 6000 جنيه.