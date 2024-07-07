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محافظ القليوبية يشهد احتفالية «الأوقاف» بمناسبة العام الهجري الجديد

كتب:

حسن صالح
11:23 م | الأحد 07 يوليو 2024
احتفالية أوقاف القليوبية

احتفالية أوقاف القليوبية

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، احتفالية مديرية الأوقاف بحلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد مدير الأمن والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدء الاحتفال بآيات من القرآن الكريم

وفور وصوله مسجد ناصر حرص محافظ القليوبية على مصافحة الحاضرين من أئمة الأوقاف ومديري المديريات الخدمية والحديث مع المواطنين، وعقب أداء المحافظ والحاضرين لصلاة المغرب، بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد عبد العزيز قارئ الإذاعة والتليفزيون. 

الهجرة النبوية الشريفة حدثا محوريا 

أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ صفوت أبو السعود أكد خلالها على أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثا محوريا في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث خرج النبي من بلده التي كانت أحب البلاد إليه، ليستكمل رسالته في المدينة، فقد كانت الهجرة تغييرا في الموقع وليس في الموقف.

وأشار إلى أن هجرته كانت نصرا مبينا للإسلام والمسلمين، ويجب علينا في هذه الليلة المباركة أن نستفيد من الدروس المكتسبة من هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم والتي من أهمها العفو عند المقدرة، فعندما عاد الرسول إلى مكة قال جملته الشهيرة من دخل داره فهو آمن، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي قدمها الشيخ محمد أبو سريع مبتهل الإذاعة والتليفزيون. 

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي القليوبية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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