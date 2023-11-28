«الصحة» توجه 4 نصائح للمواطنين بشأن تخزين الأدوية في المنزل

وجهت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح للمواطنين بشأن تخزين الأدوية، مشددة على أنه لا بد من اتباعها للحفاظ على مأمونية الأدوية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة.

التعليمات والإرشادات المهمة للحفاظ على الأدوية

وجاءت التعليمات والإرشادات للحفاظ على الأدوية والمنزل، كالتالي:

- حفظ الأدوية داخل عبواتها الأصلية بإحكام، بعيدا عن أشعة الشمس والرطوبة. ​

- إذا كانت الأدوية تتطلب درجات حرارة منخفضة، يجري تخزينها داخل الثلاجة. ​

- يجب إخفاء الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال. ​

- لا تحتفظ بالأدوية في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، مثل: السيارة أو دورة المياه أو في أماكن تخزين المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية. ​

اختبار تخزين الدواء ودرجة الحرارة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن اختبار تخزين الدواء ودرجة الحرارة، يساعدان في الحفاظ بشكل صحيح وآمن، لافتة إلى أنه حال وجود نقص أي دواء لا بد من التواصل مع هيئة الدواء، وسيجري التوجيه بشكل سريع عبر الخط الساخن.