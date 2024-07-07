طريقة عمل العاشوراء في المنزل.. «هتطلع أحسن من المحلات»

اقترب موعد الاحتفال بيوم عاشوراء، والذي تعتاد فيه غالبية البيوت المصرية على تناول العاشوراء بعد يوم طويل من الصيام، لذا فإن بعض السيدات يبحثن عن طريقة عمل العاشوراء في المنزل بنفس مذاق المحلات المميز.

طريقة عمل العاشوراء في المنزل

وأوضحت الشيف توتا مراد، طريقة عمل العاشوراء في المنزل ببرنامج «عيش وملح» على قناة cbc sofra.

المقادير:

كوب قمح مسلوق بنسبة 90%.

لتر حليب كامل الدسم، ويمكن استخدام حليب نصف دسم، ولكن لن يؤدي إلى نفس الطعم الغني، وهو أساس طريقة عمل العاشوراء في المنزل.

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة.

نصف كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

نصف كوب سكر ناعم أو خشن حسب المتوفر.

كيس فانيليا بودرة أو سائلة.

كيس كريم شانتي خام.

للتزيين أو للحصول على طعم أغنى:

قشطة بلدي

مكسرات مشكلة صحيحة «بندق، كاجو، فستق، زبيب، جوز هند».

طريقة عمل العاشوراء في المنزل