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الكشكي: اختيار الدكتورة مايا مرسي والمستشار محمود فوزي بالحكومة ثقة بالحوار الوطني

كتب:

عمرو هلال
11:59 م | الأحد 07 يوليو 2024
جمال الكشكي

جمال الكشكي

أكد جمال الكشكي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني يُعد أول اجتماع بعد تشكيل الحكومة الجديدة وهو شيء مهم وحرص على وضع خطة لمناقشة القضايا، مشددًا على أن وجود المستشار محمود فوزي بالحكومة أمر مهم جدًا يضمن الإشراف الكامل على جدية تنفيذ التوصيات وهو جزء من مهامه وعمله وهو مكسب كبير، مؤكدًا أن وجود التواصل السياسي مكسب للحوار الوطني.

توصيات الحوار الوطني

وأوضح «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أنّ اختيار الدكتورة مايا مرسي والمستشار محمود فوزي كوزراء بالحكومة المصرية هي ثقة في تجربة الحوار، مؤكدًا أنه تمت مناقشة العديد من القضايا، وتم البدء بضرورة فتح مناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في مسارات الإصلاح السياسي، وأنه ليست هناك مشكلة من مناقشة هذا الملف وهي التي تكون على الهواء من قبل خبراء، موضحًا أنه تمت مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأشار إلى أنه تم وضع على جدول الأعمال مشكلات الدعم وأمر الثانوية العامة، وتم تناول كل القضايا التي تهم المواطن المصري بحثًا عن إصلاحات لتسهيل حياة المصريين.

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بقلم عمرو هلال