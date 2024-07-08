موجة شديدة الحرارة تستمر 7 أيام كاملة.. تعرف على موعدها

حالة من التوتر في درجات الحرارة بين اليوم والآخر، إذ تتلاحم الموجات الحارة تارة، وتنخفض درجات الحرارة في بعض الأماكن تارة أخرى، إثر التقلبات الجوية وتأثر البلاد بالعديد من الظواهر الجوية المختلفة والتي تؤثر على الطقس لأيام، خاصة مع التغيرات المناخية العالمية.

لماذا يتباين الطقس في الأيام الحالية؟

وخلال الأيام الحالية ومع ارتفاع درجات الحرارة، انخفضت قيم درجات الحرارة على شمال البلاد، وهو ما فسرته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ «الوطن» إنه بشأن تأثر البلاد بقدوم كتل هوائية من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، فضلًا عن حدوث أخدودًا علوي، تسبب في تراكم السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض الأماكن.

موعد أشد 7 أيام حرارة قادمة

وحدذرت «غانم» من موعد أشد 7 أيام حرارة قادمة، مؤكدة أنه من يوم الثلاثاء القادم، وحتى أسبوع كامل، ستكون هناك موجة شديدة الحرارة، وذلك بسبب عدة ظواهر جوية تؤدي لارتفاع قيم الحرارة، على رأسها، منخفض الهند الموسمي مع قدوم كتل هوائية من البحر المتوسط مرورًا بعدة مناطق صحراروية، تؤثر على ارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

كما أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك امتدادا لمرتفع جوي شديد، سيؤدي للحرارة: «هيزود فترات سطوع الشمس، وهيكون سبب الحرارة».

وعن سبب كثرة الموجات الحارة، وطول مدتها، أوضحت الدكتورة منار غانم، إنه بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي من شأنها تغير في منظومة الارتفاعات الضغطية.