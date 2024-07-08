العالم في 24 ساعة: «تسونامي» يهدد البحر المتوسط.. وموجة حر شديدة تضرب دولا عربية

في الـ24 ساعة الأخيرة، شهد العالم أحداثا مثيرة، بدءاً من تحذيرات الصحة العالمية من عودة انتشار جدري القرود في قارة إفريقيا، إلى تسونامي «محتمل» على البحر المتوسط ينذر بكوارث، وموجة حارة شديدة تضرب 3 دول عربية، وصولًا إلى شبكة «أكسيوس» الأمريكية تفضح البيت الأبيض.

عودة انتشار جدري القرود في القارة الإفريقية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مخاطر صحية جديدة بعد رصد سلالة جديدة من جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتميز هذه السلالة بقدرتها على الانتشار بشكل أسرع بين البشر، مما يثير قلقًا كبيرًا، وفقًا لشبكة «ذا هيل».

ويختلف فيروس الجدري المنتشر في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو في الكونغو عن الذي أثر على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في عامي 2022 و2023، فهو من سلالة المجموعة الأولى المستوطنة في وسط إفريقيا، بينما يرتبط الفيروس الذي انتشر في الغرب بسلالة المجموعة الثانية.

رغم عدم وجود معلومات كافية عن الفيروس الجديد، إلا أن منظمة الصحة العالمية أكدت على خطورة انتشاره في الكونغو، وقد ظهرت السلالة الجديدة في سبتمبر 2023، وتثير بعض سماته قلقًا كبيرًا.

يشهد جدري القرود انتشارًا متسارعًا بين البشر، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّه «سيذهب إلى حيث يذهب البشر»، وتساهم حركة التنقل المتزايدة بين الدول في كونغو، بانتشاره على نطاق أوسع، لكنّ الوفيات التي يسببها لا تزال محدودة.

تسونامي «محتمل» على البحر المتوسط

وأطلقت لجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية (IOC) التابعة لليونسكو تحذيرات بشأن تسونامي في البحر المتوسط، وتشير الدراسات إلى احتمالية حدوث تسونامي يتجاوز ارتفاعه المتر في هذه المياه خلال الثلاثين سنة القادمة، هذا الأمر يثير القلق بشأن تأثيره على الدول العربية ومدى تأثرها بهذه الظاهرة الطبيعية.

ووفقًا لصحيفة «ABC» الإسبانية، أصدرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالمحيطات (IOC) تقريرًا بعنوان «خطر تسونامي الاحتمالي في البحر الأبيض المتوسط»، يدرس هذا التقرير احتمالية حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط ​​ويفيد بأن احتمالية حدوث موجات تسونامي تتجاوز ارتفاعها مترًا واحدًا خلال الثلاثين عامًا المقبلة تقترب من 100%.

وتشير الدراسات إلى أن شواطئ قادس وهويلفا هي الأكثر عرضة لتأثير تسونامي، حيث يُرجح حدوث تسونامي بارتفاع متر واحد بنسبة 10%، وبارتفاع 3 أمتار بنسبة 3%، تُعتبر سواحل خليج قادس وبحر البوران الأكثر خطورة.

ويشير العلماء إلى خطورة صدع ابن رشد البحري في بحر البوران، حيث يعتبر نقطة حرج، فزلزال في هذه المنطقة قد يُحدث أمواجًا هائلة يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، وقد تصل إلى السواحل الإسبانية في غضون 21 دقيقة فقط، وفي أسوأ السيناريوهات، لن تتجاوز مدة الإنذار 35 دقيقة فقط لإخلاء المناطق الساحلية.

موجة حر شديدة تضرب 3 دول عربية

وتواجه شبه الجزيرة العربية موجة حر شديدة، مع توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، يُعزى هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم منذ سنوات، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في هذه المنطقة.

وأعلنت شبكة «طقس العرب» عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية مع نهاية الأسبوع الحالي، ويرجع ذلك إلى تأثير مُتزايد لمرتفعات جوية في طبقات الجو العليا بالتزامن مع تعمق منخفض حراري سطحي في شرق شبه الجزيرة العربية.

تُعاني منطقة الخليج العربي من موجة حر شديدة مع حلول نهاية الأسبوع، حيث يُتوقع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في مناطق من العراق، الكويت، السعودية، قطر، البحرين والإمارات.

من المرجح أن تتراوح درجات الحرارة في غالبية هذه المناطق بين الأربعينيات، مع توقعات بتجاوز 50 درجة مئوية في بعض المناطق من العراق، الكويت، وشرق السعودية.

«أكسيوس» تفضح البيت الأبيض

أفادت شبكة «أكسيوس» الأمريكية أنَّ إدارة الرئيس جو بايدن تُقدم أسئلة مُسبقة للمذيعين والإعلاميين قبل إجراء المقابلات مع الرئيس، ولذلك لمحاولة من عدم وقوعه في زلاته المتكررة.

وأشار مايكل لاروزا، السكرتير الصحفي السابق لجيل بايدن، في حديثه لشبكة «أكسيوس» إلى أنّ تقديم أسئلة المقابلات مسبقًا كان ممارسة شائعة في فريق بايدن.

وبرغم محاولات البيت الأبيض حماية بايدن من الأخطاء المتكررة التي تُسبب له الإحراج، إلا أن أداءه في المقابلة الأخيرة والمناظرة أثار المزيد من الشكوك حول لياقته العقلية.