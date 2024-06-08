كارثة خطيرة تهدد الأرض كشفتها خرائط العلماء.. إنذار بـ«تسونامي» جديد

لسنوات طويلة يعاني كوكب الأرض من حروب وأوبئة لا حصر لها، لكنها لم تنته بعد؛ فالعالم يستعد لأزمة خطيرة قد تحدث في أي وقت شمال غرب المحيط الهادي قد تهدد تبعاتها الكوكب كاملًا، وبحسب تقرير نشرته «واشنطن بوست» يكمن الخطر في منطقة ندساس كاسكاديا قبالة الساحل السابق ذكره، فماذا يحدث هناك يثير هذا الذعر ويتطلب قدرًا كبيرًا من التأهب في أي وقت؟.

اكتشاف كارثة خطيرة في المحيط

يقول العلماء أنه يومًا ما سيضرب زلزال مدمر وتسونامي منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، ذلك بعد الوصول لحركات انزلاق الصفائح التكتونية في منطقة اندساس كاسكاديا، من خلال تجربة أُجريت باستخدام جهاز البث، وهو كابل يبلغ طوله 9 أميال ومزود بميكروفونات متخصصة، مصدره سفينة الأبحاث Marcus G. Langseth التي بدأت تجاربها في المحيط الهادئ صيف عام 2021، وتحاول المركبة رسم خريطة لمنطقة اندساس كاسكاديا قبالة ساحل شمال غرب المحيط الهادئ.

تفاصيل المسح الجيولوحي

ورسم العلماء خريطة تفصيلية لأكثر المواقع خطورة في العالم على حدود جيولوجية تبلغ 600 ميل قبالة الساحل الشمالي الغربي للمحيط الهادئ، واكتشفوا المخاطر التي تحيط بمنطقة «كاسكاديا الاندساسية»، وانزلاق قطعتين من القشرة الأرضية ضد بعضهما البعض، مما يؤدي إلى تراكم ضغوط قادرة على إطلاق العنان لزلزال كارثي بقوة 9.0 درجة وتوليد تسونامي، مع أمواج يصل ارتفاعها إلى 40 قدمًا.

حتى الآن لا يعرف العلماء متى سيأتي ذلك اليوم، لكنهم يستعدون من خلال محاولة فهم الحالة الجيولوجية بشكل أفضل، وللقيام بذلك أبحرت سفينة البحث يبلغ طولها 235 قدمًا لمدة 41 يومًا على طول ساحل أوريغون وواشنطن وكولومبيا البريطانية في بداية رحلتها، استقبلت موجات صوتية من أعماق المحيط باستخدام جهاز مخصص غاص مسافة 9 أميال، وكابل طويل مقاوم للماء يحتوي على 1200 ميكروفون متخصص، وذلك لبناء خريطة شاملة للجيولوجيا تحت الماء في دراسة نشرت أمس في مجلة Science Advances، وذلك لمساعدة صناع السياسة على فهم سيناريوهات الزلازل والتسونامي ووضع قوانين البناء التي تحمي الناس من الخطر القادم.

واشنطن في خطر

رصد العلماء في منطقة اندساس كاسكاديا صفيحة قاع المحيط، وهي تتحرك تحت الصفيحة القارية لأمريكا الشمالية، التي تمتد من شمال كاليفورنيا إلى جزيرة فانكوفر، مما يجعل المنطقة بأكملها معرضة للخطر، بشكل خاص الصدع قبالة ساحل واشنطن، الذي يبدوا مسطحًا وناعمًا وأقرب إلى السطح ويمتد أبعد من الشاطئ، لذا فهي معرضة لضرر ضخم بشكل خاص، مما قد يجعله أكثر خطورة.

وهذا الصدع له أنظمة مماثلة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يهدد بحدوث أكبر الزلازل وأكثرها تدميراً، وأشار العلماء إلى أن هذا الجزء من الصدع ضحل أيضًا وأقرب إلى السطح من النماذج السابقة، مما قد يجعله أكثر خطورة، والسيناريوهات المحتملة له كارثة طبيعية كبرى، وهي حدوث زلزال بقوة 9 درجات ريختر يتبعه هزات ارتدادية وزلزالين بقوة 8 درجات.