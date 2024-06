لحظة وقوع زلزال بيرو.. موجات تسونامي محتملة (فيديو)

بين طرفة عين وانتباهتها، بدأ الساحل الجنوبي لبيرو يهتز، زجاج السيارات يتلف، ديكور المنازل يتساقط، في غضون الساعة 5:36 بالتوقيت العالمي، بعدما ضرب المكان زلزال بقوة 7.2 درجات، اليوم، الجمعة.

بلغت شدة الزلزال الذي ضرب منطقة على بعد 8.8 كيلومترعن منطقة أتيكيبا، 7.2 على مقياس ريختر بعمق عشرة كيلومترات، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية «USGS».

ونشر المغردون عبر موقع التغريدات «إكس» مقاطع فيديو ترصد لحظة الزلزال في بيرو، وكيف تضررت بعض الأماكن إثر الهزة الأرضية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن إصابات واقعة حتى الآن.

#BREAKING NEWS: More video on X of shaking homes during the Peru 7.2 magnitude earthquake in Peru that just happened. Tsunami warning issued.#Earthquake #Puru pic.twitter.com/9QJ24VDNI5