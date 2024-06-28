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لحظة وقوع زلزال بيرو.. موجات تسونامي محتملة (فيديو)

كتب:

آية أشرف
01:54 م | الجمعة 28 يونيو 2024
زلزال في بيرو

زلزال في بيرو

بين طرفة عين وانتباهتها، بدأ الساحل الجنوبي لبيرو يهتز، زجاج السيارات يتلف، ديكور المنازل يتساقط، في غضون الساعة  5:36 بالتوقيت العالمي، بعدما ضرب المكان زلزال بقوة 7.2 درجات، اليوم، الجمعة. 

بلغت شدة الزلزال  الذي ضرب منطقة على بعد 8.8 كيلومترعن منطقة أتيكيبا، 7.2 على مقياس ريختر بعمق عشرة كيلومترات، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية «USGS».

تحذيرات من تسونامي في بيرو

ونشر المغردون عبر موقع التغريدات «إكس» مقاطع فيديو ترصد لحظة الزلزال في بيرو، وكيف تضررت بعض الأماكن إثر الهزة الأرضية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن إصابات واقعة حتى الآن. 

موجات تسونامي محتملة

طلب مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ الحذر من حدوث موجات مد تسونامي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار عند بعض السواحل في بيرو نتيجة للزلزال.

وكانت بيرو سجلت الأحد الماضي، زلزالا قويا أيضا تجاوزت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، من دون الإبلاغ عن أي أضرار، وفقًا لـ«earthquake.usgs»

 

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بقلم آية أشرف