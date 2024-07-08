محمد مصطفى أبو شامة لـ«بين السطور»: مايحدث في العلمين شيء يدعو للفخر بكل أشكاله

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن مصر رغم الصعاب التي تمر بها، فإنها قادرة على تخطي الأزمات، وتقدم أفضل أجندة فنية وثقافية وتنويرية، رغم أن الجوار بأكمله مشتعل والداخل كله لديه تحديات، حكومة جديدة، واستضافة مؤتمر السودان، ومفاوضات الهدنة الفلسطينية، وشغل أجندة وطنية مزدحمة للغاية.

مهرجان العلمين «كوكتيل» من الفن والثقافة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن مايحدث في العلمين شيء يدعو للفخر بكل أشكاله، وأنه لم يوجد دولة في العالم عملت «كوكتيل» من الفن والثقافة والإبداع إلا مصر، في ظل كل التحديات التي تمر بها، قائلا: «لما نشوف كل ده يبقا لازم نقول عظيمة يامصر بكل فخر واعتزاز».

وعي المصريين

وأوضح: «أن المصريين منذ عام 2013 ولديهم نقل الوعي، وأصبحوا يدركوا مايدور حولهم، وأصبح الوعي في أعلى درجاته، لأنها دولة قائمة على المصداقية والمصارحة».