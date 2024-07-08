فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل 18 ألف سائح اليوم

تستقبل فنادق مدينتي الغردقة ومرسى علم، اليوم الاثنين، آلاف السياح الأجانب، والمقرر وصولهم على متن 88 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية عالية المستوى.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السياح

وذكر عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات الطيران المعلن بالمطارات أشار إلى وصول 88 رحلة طيران سياحية إلى الغردقة ومرسى علم، تقل حوالي 18 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوروبية مختلفة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى جنوب البحر الأحمر ما يقرب من 3 آلاف سائح، من المقرر وصولهم على متن 15 رحلة، بينما يستقبل مطار الغردقة الدولي 15 ألف سائح، من المقرر وصولهم على متن 72 رحلة.

استقبال السياح في الغردقة ومرسى علم

ولفت الخبير السياحي إلى استقبال السياح الأجانب بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، قبل نقلهم بالحافلات السياحية وتسكينهم بالفنادق وعمل برامج سياحية وزيارة المعالم السياحية بالغردقة ومرسى علم.