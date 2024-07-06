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إقبال على مهرجان الكنافة بالمانجو في شواطئ الغردقة.. انتعاشة سياحية

كتب:

شاذلي عبدالراضي
05:38 م | السبت 06 يوليو 2024
مهرجان الكنافة بالمانجو

مهرجان الكنافة بالمانجو

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من رواد الفنادق على مهرجان الكنافة بالمانجو على الشواطئ وحمامات السباحة المفتوحة بمشاركة السياح الأجانب من 32 جنسية يتصدرهم الألمان والمصريون في المرتبة الثانية وسط أجواء سعادة وفرحة.

تفاصيل مهرجان الكنافة بالمانجو

كشف هشام الصفتي، الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن فنادق الغردقة نظمت اليوم السبت مهرجان الكنافة بالمانجو على الشواطئ وحمامات السباحة بمشاركة آلاف السياح من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة في أجواء مبهجة.

ولفت إلى مشاركة فرق الانميشن وحوالي 12 طاهيا باستخدام كميات كبيرة من المانجو المختلفة قطع وشرائح وعصائر طازجة وحلويات شرقية وغربية، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السياح من المصريين والأجانب يتصدرهم الألمان الذين تفاعلوا وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة 

ومن جانبه، قال سامح جمعة، خبير سياحي وعضو غرفة المنشآت السياحية، إنّ الفنادق والمنتجعات السياحية، تحرص على تنظيم المهرجانات بصفة أساسية على الشواطئ المفتوحة بغرض إدخال البهجة والسرور على السياح الأجانب وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة في فصل الصيف.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في نسبة الإشغالات بالفنادق منذ بداية الصيف الجاري لتكسر حاجز 90%، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ولا توجد حجوزات خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

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بقلم شاذلي عبدالراضي