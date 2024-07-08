موقف إنساني من كهربا في عزاء الراحل أحمد رفعت.. ماذا فعل؟

موقف إنساني ظهر به لاعب النادي الأهلي محمود كهربا أثناء مشاركته في جنازة صديقه المقرب اللاعب الراحل أحمد رفعت، وهو ما جعل الأول يتصدر أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بموقفه الإنساني في عزاء زميله الراحل لاعب مودرن فيوتشر.

حمل النعش وتوزيع المياه

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، يظهر خلاله وهو يوزع زجاجات المياه على المتواجدين في جنازة اللاعب أحمد رفعت، ويساعد الحضور في الحصول على المياه الباردة لمواجهة الشعور بالحر الشديد.

كما ظهر كهربا في لقطات أخرى وهو يشارك في حمل جثمان أحمد رفعت أثناء تشييعه في مسقط رأسه بكفر الشيخ، إذ بدت عليه علامات التأثر والحزن الشديدين لفراق صديقه المقرب.

وسرعان ما تلقى لاعب الأهلي تعليقات من قبل متابعي منصات التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا موقفه بالشهامة فجاء من بين التعليقات، «والله راجل يا كهربا»، «ابن أصول طول عمرك»، «ولاد الأصول بيبانوا في المواقف دي».

نعي محمود كهربا لـ أحمد رفعت

وخلال الساعات الماضية، نعى محمود كهربا اللاعب أحمد رفعت عبر حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه وجع القلب ده، ما تتعزش على اللي خلقك ربنا يرحمك يا رفعت يا رب ويجعل مرضك في ميزان حسناتك وشفيع ليك ويصبر أهلك ويصبرنا كلنا يا رب على فراقك صدمة كبيرة أوي لا إله إلا الله الواحد مش قادر يستوعب، وكأنك كنت طالع اللقاء ده عشان تودعنا يا أحمد، ربنا يثبتك عند السؤال ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب اللهم آمين».

يذكر أن علاقة صداقة قوية جمعت بين محمود كهربا وأحمد رفعت قبل سنوات طويلة، إذ لعب الثنائي سويًا بين ناشئي النادي الأهلي ومن ثم انتقلا سويًا للعب بين ناشئي نادي إنبي.