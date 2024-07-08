جولات ميدانية لرؤساء المدن الجديدة لمتابعة مشروعات البنية التحتية والزراعة

واصل رؤساء أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان والمنيا الجديدة وبني سويف الجديدة، والعبور الجديدة وحدائق العاصمة والشروق، جولاتهم الميدانية المكثفة لتفقد سير العمل في مشروعات البنية التحتية والزراعة بعدة مناطق بتلك المدن.

تركيز على مشروعات سكن لكل المصريين

شملت الجولات تفقد أعمال الطرق والرصف والزراعة والتشجير في محيط عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك للتأكد من جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز لخدمة قاطني تلك المناطق.

تطوير وتجميل المدن

وتناولت الجولات أيضًا متابعة أعمال تطوير وتجميل المدن الجديدة، بما في ذلك إنشاء الممرات الخضراء والحدائق العامة، وصيانة شبكات المياه والكهرباء، ورفع مستوى النظافة العامة.

الاهتمام بالزراعة والتشجير

أكّد رؤساء المدن الجديدة على أهمية الاهتمام بالزراعة والتشجير، باعتبارها ركناً أساسياً للحفاظ على البيئة وتحسين مظهر المدن.

وقال علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: «نعمل على استكمال أعمال الصيانة وقص النجيلة وتهذيب الأشجار، إضافة إلى متابعة أعمال تأهيل الطرق وتجديدها ورفع كفاءتها لسهولة الحركة المرورية داخل المدينة».

بدوره، أوضح المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أنه تم التوجيه بسرعة تنفيذ الفرمة وأعمال طبقة الأساس لطرق منطقة الوردة بالحي السياحي بالمدينة، وتأكيد ضرورة سرعة تنفيذ جميع الأعمال طبقاَ للمواصفات الفنية المطلوبة.

فيما أكّد أحمد عبدالجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة أنه جرى التشديد على ضرورة الاهتمام الدائم بري المزروعات وقص النجيل لإضفاء مظهر جمالي على المدينة.

وتابع أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أن الوزارة نحرص على سلامة المواطنين على الطرق داخل المدينة من خلال متابعة أعمال تنفيذ الطرق بدقة وعناية.

وأشار عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى التوجيه باستكمال الأعمال بكل الطرق بمناطق العمارات بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المقرر تسليمها للحاجزين، ومتابعة الأعمال بدقة من قبل طاقم الإشراف بالجهاز وبالجودة المطلوبة.

وقال محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق إنه جرى الإعلان عن البدء في أعمال الزراعة والتجميل بحي النادي بالمدينة، وذلك في ضوء خطة الجهاز لزيادة الرقعة الخضراء والمتنزهات المفتوحة.