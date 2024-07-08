7 علامات تحذيرية مبكرة تدل على جفاف الجسم.. كيف تكتشف إصابتك به؟

موجة شديدة الحرارة يشهدها الطقس في الفترة الحالية، ينتج عنها تعرق زائد، وتزداد الأمور سوءا حال وجود خلل في عملية تبريد الجسم، بسبب الرطوبة العالية، ما قد يؤدي إلى إصابة الشخص بالجفاف، لذا يجب معرفة العلامات التحذيرية المبكرة التي تدل على جفاف الجسم، وطريقة اكتشافه، وفقًا لما أوضحته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة لـ«الوطن».

تشير نهلة، إلى أن الماء يستحوذ على 60% من تركيبة الجسم، و85% من تركيبة الدم، ويمثل 75% من الدماغ، و25% من العظام، وغالبا ما يصيب الجفاف الأشخاص، بسبب استهلاك القليل للسوائل خاصةً الماء، لذا يجب شرب كمية وافرة من الماء بشكل يومي، لافتة إلى أنه أبرز العلامات المبكرة التي تدل على جفاف الجسم:

علامات مبكرة لجفاف الجسم

رائحة البول القوية

لون البول الداكن

التبول أقل من العادة

الشعور بالعطش

الدوار

جفاف الفم

التعب

وأضافت استشاري البكتيريا والمناعة، أنه مع الوقت تتطور الأعراض وتصل إلى:

الإمساك

حموضة المعدة

رائحة النفس الكريهة

الرغبة المستمرة في تناول السكريات

ضعف العضلات وتشنجها

إصابة مفاصل الركبة بشكل سريع

الشعور بالتعب والإرهاق بشكل كبير

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الإصابة بالشيخوخة المبكرة

حب الشباب

تشكل الحصى في الكلى

تقليل منسوب تدفق الدم للدماغ

طريقة مبدئية للكشف عن الإصابة بالجفاف

يمكن على أي شخص معرفة إذا كان مصابا بالحفاف، من خلال الضغط بإصبعين على الجلد في مقدمة اليد أو جلد الصدر أو منطقة البطن لمدة ثوانى، وتثبيته في مكانه خلال الضغط، ثم يتركها، وحال عاد الجلد لوضعه الطبيعى، يعني ذلك أن الجسم رطب بشكل كاف، وحال ظل الجلد في مكانه بالأعلى، يعني أن الشخص يعاني من الجفاف.

ويمكن الأختبار أيضًا من خلال البول، فمن الطبيعي أن يتبول الأشخاص من 4 إلى 7 مرات في اليوم، ويكون اللون الطبيعي هو أصفر ولا تنبعث منه أي روائح كريهة، لكن حال وجود رائحة بول قوية أو لون داكن فيجب التوجه للطبيب المختص وفقًا لـ«نهلة».