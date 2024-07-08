«بحوث الصحراء»: دعم مزارعي التجمعات في سيناء بمشروعات تربية الدجاج

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنّ المركز نفذ المرحلة الأولى لدعم المنتفعين بمشروعات تربية الدجاج البياض، حيث جرى تسليم 20 نموذجا متكاملا لتربية الدجاج البياض، يشمل البطاريات والدواجن والأعلاف كنموذج إنتاجي، يعمل على تحسين الدخل ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي لأهالي التجمعات.

وأضاف «شوقي»، أنّه جرى تدريب المنتفعين على الممارسات الصحيحة لإدارة المشروع من خلال عقد دورات تدريبية مكثفة في التجمعات والتدريب العملي على الرعاية الغذائية والصحية الجيدة للدواجن، مع تنفيذ قوافل إرشادية وبيطرية مستمرة لتحقيق أعلى استفادة للمنتفعين من المشروعات.

تحسين الدخل وتوفير فرص عمل لأفراد الأسرة

وأكد برنامج تنمية الثروة الحيوانية بسيناء، أنّ المركز سيوفر 50 نموذجا يتم توزيعها على المنتفعين في التجمعات بعد تدريبهم على طرق الرعايه الجيدة، مشيرًا إلى أنّ المركز سبق له تقديم نماذج مشابهة خلال السنوات الماضية لسكان الحسنة والشيخ زويد بشمال سيناء ووادي فيران والطور بجنوب سيناء، وكذلك لبعض الأسر بالوادي الجديد، وحققت نجاحًا كبيرًا وساهمت في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل لأفراد الأسرة.