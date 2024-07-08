تكريم الفائزين في المسابقة المسيحية الثقافية بمطرانية دشنا

نظمت إدارة دشنا التعليمية، بمحافظة قنا، بالتعاون مع مطرانية دشنا اليوم الاثنين، حفل تكريم 25 من الفائزين بالمسابقة المسيحية الثقافية، بمقر مطرانية دشنا، محافظة قنا.

جاء ذلك بحضور، الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، وطارق نور الدين، مدير إدارة دشنا التعليمية، وعدد من القساوسة التابعين للكنيسة، سوسن رؤوف فكري موجة عام التربية الدينية المسيحية، وذلك تحت إشراف الدكتور، محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

الحفل يبدأ بالسلام الجمهوري

بدأ حفل المسابقة الثقافية المسيحية بالسلام الجمهوري، ثم كورال في حب الوطن، أعقبها كلمات مطران دشنا ومدير إدارة دشنا التعليمية.

المسابقات الدينية

وقال «نور الدين» إن المسابقة المسيحية الثقافية، تضمنت دراسة المحفوظات الدينية، وأبحاث كنسية، وشارك فيها 850 مشترك من طلاب المراحل التعليمية المختلفة ومن بينهم 75 معلم وذوى الاحتياجات الخاصة، فاز فيها 25 طالب وطالبة ومعلم من كافة المراحل التعليمية .

وأضاف مدير دشنا التعليمية، ان إدارة دشنا التعليمية، ومديرية التربية والتعليم في المحافظة، لا يدخرا جهدًا فى سبيل الاهتمام بالمسابقة والمشتركين فيها وتحفيزهم من خلال معلمي التربية الدينية المسيحية على المشاركة، وظهر ذلك فى زيادة عدد المشاركين بالمسابقة عن العام الماضي .وأشاد الأنبا تكلا بجهود الإدارة التعليمية فى المسابقة الثقافية البحثية المسيحية، التي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثى بغية بناء الشخصية المصرية ودعم المجتمع والوطن.

واختُتم الحفل بالمسابقة بتسليم جوائز تقديرية وهدايا تذكارية للفائزين والتقاط الصور التذكارية.