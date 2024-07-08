مجدي البدوي يكشف عن موعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الاتحاد قرر الدعوة لعقد جمعية عمومية خلال شهر أغسطس المقبل، بعد إعلان اختيار عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد لتسيير أعمال الاتحاد لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس اتحاد عمال مصر؛ لاستكمال الدورة النقابية خلفًا لـ محمد جبران، رئيس الاتحاد، والذي تولّى الحقيبة الوزارية للعمل.

موعد الجمعبة العمومية

وأوضح البدوي، في منشور عبر صفحته الشخصية موعد انعقاد الجمعية العمومية بعد إصدار الاتحاد لبيانٍ يوضح فيه حيثيات الموقف الحالي بعد خلو منصب رئيس اتحاد العمال؟

كان الاتحاد قرر الدعوة لجمعية عمومية للاتحاد العام فور ورود الفتوى لانتخاب رئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ لاستكمال الدورة النقابية الحالية 2026-2022.

وزارة العمل

وأكد اتحاد عمال مصر أنّه خاطب وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد عدم احقيته في ذلك وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد أن كانت قد أصدرت اي فتاوى بصدد عودة حسن شحاتة لرئاسة الاتحاد ، وقد أفادت وزارة العمل في خطابها بأنها لم تصدر أي فتاوى قطعيا خاصة بهذا الشأن، كما أن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.