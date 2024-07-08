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2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مايو 2024

كتب:

منة العشماوي
11:31 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد البنك المركزي تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.

كما ارتفعت التحويلات بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً أبريل 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك إثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.125 مليار دولار في مايو، أي أنه يعتبر مستوى غير مسبوق تاريخيا حسب وصف المركزي في بيان سابق من الشهر الماضي.

نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي

وكان «المركزي» أشار إلى إن رقم صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 وصل إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار أمريكي، وذلك في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي جرى تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.

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بقلم منة العشماوي