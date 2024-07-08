مرض جلدي يظهر على يد محمد حسن لاعب الإسماعيلي.. ما علاقة الضغط النفسي؟

صرخات استغاثة أطلقها محمد حسن لاعب الإسماعيلي الموقوف بقرار من إدارة النادي، كشف خلالها شعوره بالقهر وتعرضه لكثير من الآلام النفسية، أدت إلى إصابته بأمراض جسدية، نتيجة ما يعانيه من حزن شديد، ليس في استطاعته تحمله.

لاعب الإسماعيلي يشكو من الظلم

نشر لاعب الإسماعيلي، قبل ساعات عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة ليده تكشف إصابته بمرض جلدي يحاول التعافي منه، مبررًا أنه نتيجة شعوره بالظلم والقهر، موضحا: «ده برضوا أحد أعراض الضغط النفسي اللي الواحد بيشوفه، بقالي شهر ونص ممنوع من التمرين، وأني أمارس الحاجة اللي بحبها لمجرد أن فيه شخص قرر ده بدون سبب يعمل كده، من كتر الزعل وإن الواحد يكتم جواه، الجسم بدأ يتكلم ويشتكي».

وتابع:«أنا بقول لأي حد يحصل معاه كده متكتمش جواك ومتجيش على نفسك، عشان حد مبيخافش عليك وعلى زعلك، القهر ده إحساس وحش أوي ربنا ما يكتبه على حد».

سبب وقف محمد حسن

يعود السبب إلى وقف محمد حسن، إلى التقاط بعض الصور لنفسه بين شوطي مباراة تجمع نادي الإسماعيلي مع نظيره البنك الأهلي، في بطولة الدوري الممتاز، لتقرر إدارة الدراويش وقف اللاعب لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية عليه يبلغ قدرها 250 ألف جنيه، ما جعل اللاعب في استياء شديد.

مشاركات محمد حسن مع الإسماعيلي

يشار غلى أن عدد مشاركات محمد حسن مع نادي الإسماعيلي، عقب انتقاله إليه من نادي سيراميكا كيلوباترا، يصل إلى 19 مباراة فقط، حصل خلالها على خمس بطاقات صفراء، دون تسجيل أي أهداف.