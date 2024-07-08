قصة زوجين تكسر قواعد «عاصمة الطلاق».. ما سر بقاؤهما معا 50 عاما؟

تتعدد حالات الانفصال بين الأزواج في مختلف أنحاء العالم، لكنها تصل إلى نسب عالية في مدينة تشتهر بأنها «عاصمة الطلاق»، حيث اتجهت الأنظار نحوها مؤخرًا، بعدما احتفل زوجان يعيشان بها بعيد زواجهما الـ50، وهو ما يعد حدثًا غير شائعًا داخل هذا المكان.

زوجان يحتفلان بزواجهما في عاصمة الطلاق

حسبما ذكر موقع «aol» العالمي، احتفل الزوجان محمود كبير وزوجته رابياتو طاهر بعيد زواجهما الـ50، في مدينة كانو الشمالية في نيجيريا، والتي تُعرف بـ«عاصمة الطلاق» لما تشهد من حالات انفصال كثيرة.

وحظي الزوجان بحالة من الإعجاب الشديدة، نظرًا لاستمرارهما سويًا وعيش قصة حب وسط حالات الانفصال الشائعة داخل بلدتهما.

وقالت الزوجة البالغة من العمر 76 عامًا في تصريحات إعلامية، إنها شخصية غير أنانية، وأن تجاهلها كثير من المشكلات والعقبات في حياتها، ساهم في نجاح استمرار زيجتها حتى اليوم، وإنجاب 13 من الأبناء، أما عن زوجها فهو صبور للغاية، وله قدرة كبيرة للحفاظ على هدوئه.

معلومات عن عاصمة الطلاق

اكتسبت مدينة كانو النيجيرية، لقب عاصمة الطلاق، نظرًا لارتفاع معدل الطلاق بها منذ تسعينيات القرن العشرين، ولم تتمكن من التخلص من هذا الوصف غير المرغوب به حتى اليوم.

وداخل هذه المدينة التي تعد هي المركز الشمالي لنيجيريا، تنهار مئات الزيجات خلال كل شهر.

وفي عام 2022، أوضحت مجموعة من الأبحاث البريطانية، أن 32% من الزيجات بمدينة كانو لا تستمر إلا لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، فضلًا عن أن بعض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا، قد مروا بالفعل بـ3 زيجات.