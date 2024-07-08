7 نصائح لصحة أطفالك في إجازة الصيف.. بينها شرب اللبن 3 مرات يوميا

وجه المعهد القومي للتغذية، عددًا من النصائح للأسر المصرية، حول الوجبات المناسبة للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية، موضحًا المضرة منها للأطفال ويجب منعها، لأنها لا تساعد على بناء الجسم.

الوجبات الصحية للأطفال خلال الإجازة الصيفية

وأكد المعهد القومي للتغذية من خلال صفحتة الرسمية على الفيس بوك، على 7 إرشادات مهمة للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية، وهي كالتالي:

- ضرورة ممارسة الرياضة يوميا.

- احرص على تناول الأطفال وجبات خفيفة معدة فى المنزل مثل (الآيس كريم بالفواكهة - الفيشار - البطاطس المقرمشة في الفرن).

- يجب تناول الألبان ومنتجاتها من 2 لـ3 مرات يوميًا، لأنها مفيدة جدًا لبناء جسم الأطفال.

- منع الأطفال من تناول الوجبات السريعة أو المصنعة أو الحلويات، واستبدالها بالخضروات الطازجة والفاكهة.

- منع الأطفال من شرب المشروبات الغازية، واستبدالها بالعصائر الطبيعية.

- تناول المشروبات الطبيعية المفيدة للجسم مثل «الكركدية- العرقسوس، التمر هندي، عصير الليمون».

- تناول الفاكهة، التي تحتوي على الألياف الغذائية المفيدة للجسم خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة طوال فصل الصيف مثل (البطيخ -الكنتالوب والشمام- الخوخ والمشمش».