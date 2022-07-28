«القومي للتغذية» ينصح بتناول 6 وجبات يوميا وبطيخ بالنعناع لمقاومة الحرارة

في ظل التحذيرات المستمرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بخصوص استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حتى نهاية أغسطس المقبل، وجه المعهد القومي للتغذية، عددا من النصائح والإرشادات الغذائية التي يجب اتباعها، من جانب المواطنين، للحفاظ على نشاط الجسم خلال موجة الحرارة العالية، ومنع تعرضه للجفاف، أو الشعور الدائم بالخمول، المرتبط بارتفاع نسب الرطوبة والحرارة.

ووضع المعهد القومي للتغذية، إرشادات للوقاية من الحرارة العالية، من خلال منشور على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح «القومي للتغذية» لمواجة الحرارة والرطوبة العالية

- تجنب الأكلات ذات الكميات الكبيرة خلال اليوم؛ إذ أنها تعمل على مساعدة الجسم على الخمول، في الطقس الحار، لهذا يفضل تناول 6 وجبات خفيفة على مدار اليوم بدلا من 3 فقط.

- الاهتمام بطبق السلطة الخضراء، نظرا لأنه من الأغذية الخفيفة والمفيدة؛ إذ يحتوي على مكونات وخضروات مفيدة مثل «الطماطم والخيار الفلفل، الخس، والجزر والبقدونس»، لأهميتهم للجسم، كما أنها مكونات تحتوي على 95% من الماء.

عصير البطيخ بالنعناع

- تناول عصير البطيخ بالنعناع؛ إذ أن البطيخ يحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وفيتامين A-C، ويشمل أيضا مضادات للأكسدة، ونسبة كبيرة من الكربوهيدارت، و90% به من المياه، ما يساعد بشكل كبيرعلى ترطيب الجسم، كما أنه مفيد للقلب، والنعناع به عناصر مضادة للأكسدة، ويعمل على طرد السموم من الجسم، ويساعد على عملية الهضم السريع للأطعمة.

- الإكثار من تناول المشروبات التى تعمل على ترطيب الجسم في موجة الحرارة العالية، مثل «عصير الليمون، العرقسوس، التمر هندي، الكركدية».

- الإكثار من تناول المياه؛ للمساعدة على ضبط درجة حرارة الجسم.

- الإكثار من تناول الفاكهة الصيفية المفيدة للجسم، مثل «الكنتالوب والشمام، الخوخ والمشمش»؛ إذ أنها تحتوي على نسبة مياه تتجاوز 90%، وفيتامينات B وA، ونسبة من البوتاسيوم.