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وزير الإسكان يوجّه مسؤولي «التخطيط العمراني» بالتوسع في دعم الجهات المختلفة فنيا

كتب:

أيمن حمزة
10:22 ص | الإثنين 08 يوليو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لاستعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني في رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على مستوى الجمهورية «المستوى القومي والإقليمي والمحافظة»، بحضور مسؤولي الوزارة والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، موجّها بتعزيز التعاون بين وحدة الرصد الحضري للمدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لرصد الأوضاع التنموية للمدن الجديدة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، بما يخدم عملية إدارة التنمية المستدامة، وحوكمة العمران بالمدن الجديدة، كما وجه مسؤولي هيئة التخطيط بالتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني للجهات المختلفة، وتعظيم الموارد المالية للهيئة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من مسؤولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بشأن مهام ومسؤوليات ومشروعات الهيئة، ودورها في إعداد المخططات والبرامج طبقا للأهداف والسياسات وبرامج الحكومة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.