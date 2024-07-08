وزيرة التنمية المحلية تناقش ملف التصالح على مخالفات البناء مع «إسكان النواب»

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين في جميع المحافظات، وسرعة حلها بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

التعاون مع المجالس التشريعية والنيابية

وأكدت الدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب في هذه المرحلة المهمة، والتعاون الكامل بين الوزارة ومجلس النواب ولجان البرلمان المختلفة، وعلى رأسها لجنتي التنمية المحلية والإسكان في العديد من الملفات الخدمية والتنموية على أرض المحافظات.

وأشارت إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية، لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في كل المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة .

تقنين واسترداد أراضي الدولة

وشهد اللقاء استعراض عددا من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام وأولوية للوزارة ولجنة الإسكان خلال تلك الفترة، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، بالإضافة إلى استعراض ملفات تقنين واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف.