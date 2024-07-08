بدء الأعمال الإنشائية لـ12 كوبري مشاه أعلى مصرف المريوطية

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مراحل العمل بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية، التي تضم أعمال إنشاء كباري مشاه وتبطين للمصرف بدءا من قرية سقارة وحتى الطريق الأوسطي، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالمصارف المائية لتعظيم الاستفادة منها والتسهيل على المزارعين.

تسهيل الحركة المرورية

وتابع محافظ الجيزة مرحلة بدء تنفيذ أعمال القواعد المسلحة للمشروع، الذي يضم 12 كوبري مشاه في الاتجاهين أعلى مسار المصرف على مسافة كيلو لكل كوبري مشاه لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، ومستخدمي المركبات وحفاظا على سلامتهم، كما يشمل أعمال تدبيش وتأهيل جسر المصرف لخدمة المزارعين في أعمال الري وتحقيق الاستفادة القصوي من المورد المائي.

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال جولته على الرسومات الهندسية للمشروع والمسار المحدد له، موجّها بضرورة وضع لوحات إرشادية مطابقة للمعايير الفنية وتنفيذ الأعمال الهندسية على أكمل وجه للتسهيل على المواطنين.

تغطية ترعة المنصورية

كما وجّه محافظ الجيزة بالتعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن المار بها مسار المشروع مع أجهزة الدولة، لتحقيق أعلى معدلات في نسب الإنجاز والاستفادة منه، نظرا لما يعكسه من أهمية كبيرة، مشددا على ضرورة استمرار أعمال تطوير المصرف للتسهيل على المزارعين في أعمال الري.

وشملت جولة محافظ الجيزة معاينة مشروع أعمال تغطية ترعة المنصورية بدءا من الطريق الوسطي حتى المريوطية بطول 12 كيلومترا، استكمالا لأعمال تطوير محور المنصورية كأحد المحاور المرورية المهمة والرئيسية المؤدية للمزارات والمناطق السياحية.

وأكد المحافظ خلال جولته، سرعة البدء في وضع رؤية حضارية واضحة ومتكاملة لتعظيم الاستفادة القصوى من المشروع كأحد الشرايين المرورية المهمة، ودراسة إنشاء ممشي سياحي أسوةً بما تم تنفيذه في المراحل السابقة كمتنفس للمواطنين، إضافة إلى ما يشهده الطريق من حافلات الأفواج السياحية.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية لضمان عوامل الاستدامة للمشروع، مع دراسة إنشاء عدد من الكباري على جسم الترعة في الاتجاهين لخدمة المواطنين، والتأكد من إنشاء غرف تفتيش لسهولة تنفيذ أعمال الصيانة مستقبلا.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، واللواء هشام عبدالصمد مدير شرطة المرافق، والمهندسة نجوي السعيد، وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومسؤولي الأجهزة المختصة.