احذر الاستحمام أثناء توصيل السخان بالكهرباء.. قد يكون سبب وفاتك

السخان الكهربائي من الأجهزة الأساسية داخل المنزل، لتسهيله الحصول على الماء الساخن، خاصة أثناء عملية الاستحمام، ورغم أهميته الكبيرة، إلا أنه قد يكن مصدرا لمخاطر جسيمة في بعض الأحيان، حال عدم الاستخدام الآمن.

كشف وليد المواردي فني الكهرباء، لـ«الوطن»، بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى التعرض لصدمات كهربائية، بسبب السخان الكهربي أثناء الاستحمام.

مخاطر السخان الكهربائي

وفقا لـ«المواردي» فإن استخدام السخان الكهربائي، وهو متصل بالمصدر «الكهرباء»، قد ينتج عنه تسرب للكهرباء لتصل بسهولة لماء الاستحمام، ما يؤدي إلى الموت في نفس اللحظة، نتيجة تعرض السخان لبعض المشكلات، منها:

تآكل الأسلاك الداخلية

قد تتآكل الأسلاك الخاصة بالسخان الكهربائي بفعل الرطوبة أو الحرارة العالية، ما يزيد من خطر تسرب الكهرباء إلى ماء الاستحمام، لذا ينصح فني الكهرباء بضرورة الفحص الدوري للأسلاك، حتى لا يتعرض أحد للأذى.

التسريب في الأنابيب

في بعض الأحيان قد يصل الماء إلى الجزء الداخلي من هيكل السخان، نظرا لتآكل وصلات المياه أو تآكل الأنابيب الداخلية، بالتالي ينتهي الأمر إلى تلامس هذا التسرب مع الأجزاء الكهربائية داخل السخان، مما يخلق بيئة مثالية لتسرب الكهرباء إلى الماء.

التآكل في عناصر التسخين

عنصر التسخين يمكن أن يتعرض للتلف، ما يجعله عرضه لتسريب الكهرباء إلى المياه، لذا يجب طلب الصيانة فورًا عند ملحظة أي تغيرات في درجة التسخين، حتى يتم حل الأزمة مبكرًا.

نصائح للوقاية من مخاطر السخانات

أشار «المواردي» إلى ضرورة تركيب السخان في مكان بعيد عن الرطوبة والمياه، بواسطة فني متخصص، مع الحذر من ترك السخانات متصلة بالمصدرالكهربائي لفترات طويلة دون الحاجة لذلك، لتجنب مخاطر تسرب الكهرباء والتعرض للصدمات الكهربائية.