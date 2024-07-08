مصدر برلماني: تسليم برنامج الحكومة لمجلس النواب وتشكيل لجنة لمناقشته

كشف مصدر برلماني عن تسليم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب، إذ تتشكل لجنة برلمانية خاصة لمناقشة البرنامج عقب إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة بعد قليل، وقال المصدر إنّ بيان الحكومة يتضمن عدد من المحاور ويستعرض أهم التحديات التي وجدتها الحكومة.

خطة الحكومة لمواجهة التحديات

ويستعرض بيان الحكومة خطة قصيرة المدى لمواجهة التحديات والمشكلات العاجلة ومن أبرزها مشكلة تخفيف الأحمال والكهرباء وتحديات الطاقة والتوجه بخطط الحكومة لتكثيف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يستعرض رئيس أبرز ملامح الخطة وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ومحددات الأمن القومي وزيادة ودعم مشاركة القطاع الخاص لافي المشروعات بشكل أكبر وتحديد نسبة الاستثمارات العامة لإتاحة مساحة مشاركة اكبر للقطاع الخاص.

الدور المصري الفاعل

ويستعرض بيان رئيس الوزراء، وفق المصدر، الدور المصري إقليميا وعالميا ودعم العلاقات المصرية الافريقية والدور المصري الفاعل إضافة الى التوجه الى زيادة الصادرات المصرية الى افريقيا وأسواق جديدة ويشكل مجلس النواب عقب بيان رئيس الوزراء لجنة برلمانية برئاسة وكيل مجلس النواب لمناقشة البيان لعرض تقرير اللجنة خلال 10 أيام في جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة وتحضر اليوم الحكومة الجديدة بكامل هيئتها امام مجلس النواب للحصول على ثقة مجلس النواب