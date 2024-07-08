الأفلام المصرية تحقق 3.4 مليون جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

تواصل أفلام صيف 2024 تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، حيث نجحت الأفلام الـ5 المعروضة حاليًا بالسينما في تحقيق إيرادات بلغت 3 ملايين و443 ألف جنيه، أمس، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدر فيلم ولاد رزق 3 بطولة الفنان أحمد عز وإخراج طارق العريان قائمة الأيرادات في أسبوعه الرابع بدور العرض، وحقق الفيلم إيرادات بلغت مليونين و46 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وإخراج شريف عرفة، وحقق إيرادات بلغت 568 ألف جنيه.

«أهل الكهف» يتذيل قائمة الإيرادات

وفي المركز الثالث، جاء فيلم عصابة المكس بطولة أحمد فهمي، والذي حقق إيرادات بلغت 373 ألف جنيه، يليه فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي محققا 314 ألف جنيه، أما في المركز الخامس والأخير فيلم أهل الكهف، والذي حقق إيرادات بلغت 139 ألف جنيه.