لجنة الشباب والتواصل الطلابي بـ«المهندسين» تعقد الاجتماع الأول بحضور النقيب

عقدت لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعها الأول، بحضور المهندس طارق النبراوى- نقيب المهندسين، والمهندس كريم الكسار –الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد الواضح- رئيس اللجنة، والمهندس أحمد سعداوي- وكيل اللجنة، والمهندس على جلال- مقرر اللجنة، والمهندس محمد الحسينى- المقرر المساعد للجنة.

أهمية لجنة الشباب والتواصل الطلابي

أشار المهندس طارق النبراوي، خلال كلمته، إلى أن مجلس نقابة المهندسين يرى أن هذه اللجنة هي لجنة قائدة؛ لأنها لجنة شباب، والشباب هم مستقبل النقابة، فمنهم سيشكل مجالس النقابة وهيئات مكتبها والنقباء القادمون، وسيكون منهم رموز العمل النقابى فى المستقبل.

وقال نقيب المهندسين: «الشباب لديهم العديد من الطموح والآمال في أداء النقابة، وأطالب أن يصل هذا الطموح إلى درجة الأحلام، ليكون للنقابة المكانة والدور الرائد فى أعمالها سواء فيما يخص خدمة المهندسين بشكل عام، أو دورها الوطنى».

وأكد «النبراوي» أنه منذ عام 2000 وهناك أجيال عملت لتحرير النقابة، وكان شعار هذا التحرير واضحًا، وهو أن «النقابة عنوانها وقرارها من 30 شارع رمسيس»، وهو ليس مجرد شعار بقدر ما هو مبدأ أساسي، فلا يوجد أحد خارج النقابة يستطيع أن يملي على النقابة أي قرار، مطالبا اللجنة بضرورة التمسك بهذا المبدأ، مختتما كلمته مؤكدا أن الجميع داعمون للجنة وواثقون فى تقديم اللجنة لأفكار بناءة.

من جانبه، أوضح المهندس كريم الكسار، أن المهندس محمد الواضح من أبرز الكوادر النقابية على مستوى الجمهورية وعنصر نقابي مؤثر وفعال، مؤكدا مدى اهتمام المهندس طارق النبراوي باللجنة وتشكيلها، وكانت أول لجنة تم إصدار تشكيلها، مشيرا إلى أن اللجنة أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، وحرص المهندس محمد الواضح، على انتقاء أعضائها بعناية.

استهداف قطاع الشباب

وأشار «الكسار» إلى أن اللجنة من أبرز لجان النقابة، ولديها تداخل مع معظم عمل لجان النقابة، بحكم أن أي نشاط لأي لجنة لم يستهدف قطاع الشباب لن يكون له أي تأثير، قائلا: «على اللجنة مسؤوليات كبيرة، ولدينا ثقة كبيرة جدا بها، لتقديم أحداث فريدة تليق بأعضاء اللجنة، لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات نقابية كبيرة جدا، ونتوقع نجاحًا كبيرًا لها»، مشددا على تقديم كل الدعم بجميع مستوياته للجنة.

في ذات السياق، أكد الدكتور المهندس سعد مكرم، على أهمية اللجنة ودورها الفعال، خاصة فيما يتعلق بالتواصل الطلابى فى مرحلة ما قبل التخرج والالتحاق بالعمل المهنى للمهندسين ودورها فى إرساء دور النقابة وتغيير الصورة الذهنية للنقابة لدى الشباب، وتوصيل صوت النقابة للطلاب وتعريفهم بأهميتها وكيفية الاستفادة بما تقدمه من خدمات.

وقال «مكرم»: «نحن في أمس الحاجة بوجود روح جديدة في النقابة، تعمل بأفكار وطموح أعلى مع اختلاف المعطيات أو الإمكانات المتاحة لشباب المهندسين، وكلنا أمل وثقة فى اللجنة، وندعم كل خطواتها».

فى بداية كلمته، وجَّه المهندس محمد الواضح، الشكر للمهندس طارق النبراوي، لدعمه للجنة، لإيمانه بأهميتها لربط شباب المهندسين بالنقابة، مؤكدا أن اللجنة معول عليها تحقيق الكثير من المهام وإنجاز العديد من الملفات وهى معنية بفئة عمرية، وتقديم خدمات في شتى الخدمات، منها التأهيل لسوق العمل والتوظيف والتدريب وربط شباب المهندسين بنقابتهم وزيادة الوعى لديهم والمشاركة فى العمل النقابى، مؤكدا أن اللجنة ستكون على قدر المسؤولية وعلى قدر ثقة مجلس النقابة، من خلال تقديم خدمات ملموسة فى أسرع وقت ممكن لتكون اللجنة أكثر اللجان تأثيرا في العمل النقابى.

وقال «الواضح»: «التواصل الطلابي شق بالغ الأهمية، وسيكون هناك تركيز كبير عليه، كونه لم يأخذ حقه فى الفترات السابقة، والتواصل الطلابى مهم لربط طلاب الجامعات بالنقابة»، مختتما كلمته بالتأكيد أن اللجنة ستقتحم جميع الملفات بكل قوة.

وخلال الاجتماع، دارت مناقشات حول أهداف اللجنة وخطة العمل، وتم الاتفاق على تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعات عمل، تختص كل مجموعة بملف محدد، ووافقت اللجنة على الإعداد لملتقى للابتكارات ومشاريع التخرج، وكذا الموافقة على مقترح ملتقى التوظيف الأول للجنة.