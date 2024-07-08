النائب علاء عابد: بيان مدبولي أمام البرلمان تاريخي.. والحكومة الجديدة تضم كفاءات

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ببيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أمام مجلس النواب في العاصمة الإدراية الجديدة، مؤكدا أنّه بيان تاريخي.

وقال عابد إن الدولة المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية في الفترة الأخيرة، موضحًا أن بيان الحكومة سيشمل أبرز القضايا التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالعمل عليها، أبرزها ملف بناء الإنسان وتنمية الصناعة وتطوير الزراعة والاهتمام بالتعليم والصحة، ما يُوجب على الحكومة الجديدة تحقيق تأثير ملموس في تلك القضايا في الفترة المقبلة.

تشكيل الوزراء.. حكومة كفاءات

وأوضح عابد، لـ«الوطن»، أنّ اختيارات الدكتور مصطفي مدبولي لوزراء الحكومة الجديدة موفقة تمامًا وبها العديد من الكفاءات والخبرات التي يمكنها التعامل مع التحديات الراهنة، مشيدًا بقرار دمج الوزارات وتعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء والاهتمام بوزارات المجموعة الاقتصادية، ما سيسهم في تحقيق تطور ملحوظ في الفترة القادمة.

ضرورة التكاتف للتغلب على التحديات

وأشار رئيس لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب، إلى أنّ هناك 136 توصية من توصيات الحوار الوطني متعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتوجب على الحكومة الجديدة العمل على تنفيذها في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الشعب المصري تحمل الكثير في الفترة الماضية، وأن الدولة الآن في مرحلة بناء وتطوير وتواجه العديد من التحديات والصعوبات، مطالبًا الجميع بضرورة التكاتف والتنسيق للتغلب على تلك التحديات والمرور من تلك الأزمة بنجاح.

طفرة قوية في الاقتصاد المصري

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمارات التي جذبتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة ستعمل على تحقيق طفرة قوية في الاقتصاد المصري وتقليل نسبة البطالة، مطالبًا الحكومة الجديدة بضرورة الاهتمام بالتأمين الصحي الشامل، والقطاع الطبي، والاهتمام بالمنظومة التعليمية، والعمل على تحسين جودة التعليم بما يتناسب مع الطالب المصري.

بيان الحكومة تاريخي

ويرى عابد أن بيان الحكومة الجديدة، هو بيان تاريخي خاصة وأنه البيان الأول للحكومة والذي يطرح في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الادارية، مضيفًا أن الدولة المصرية أنشأت العديد من المتاحف في الفترة الأخيرة أبرزها المتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف للحضارة في تاريخ العالم، موضحًا أنه سيضم ما بين 30-40 ألف قطعة أثرية نادرة تعود لأعوام طويلة، مطالبًا وزير السياحة الجديد بالتعامل الجيد مع الملفات السياحية لجذب المزيد من الاستثمار في الفترة المقبلة.