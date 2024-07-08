عضو بـ«النواب»: الحكومة الجديدة تواجه تحديات غير مسبوقة

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إنّ التشكيل الحكومي الجديد يواجه مجموعة من التحديات القوية في ظل ظروف غير مسبوقة، قائلة: «نتمنى من الحكومة الجديدة أنّ تكون على قدر من الرؤى والتنوع في الفكر من أجل حل هذه المشاكل».

الحكومة الجديدة جاءت في توقيت مهم

وأضافت سلامة في تصريحات على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الأولويات التي تواجه الحكومة الحالية متمثلة في الأزمة الاقتصادية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن المصري، مشيرة إلى أن أهم ما يميز تلك الحكومة، إنها جاءت في توقيت مهم مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، قائلة: «أمامنا مجموعة من التشريعات القانونية التي تهم المواطن المصري».

وتابعت: «نأمل أن تنهض الحكومة بالتنمية المستدامة كما يتمنى الشعب المصري»، موضحة أن تكليف الحكومة الجديدة هدفه الحفاظ على الأمن القومي.