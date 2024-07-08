«المستقلين الجدد»: الأمن القومي المصري في صدارة اهتمامات الدولة

أكد حزب المستقلين الجدد أن الحفاظ على الأمن القومي المصري خيار استراتيجي ويحتل قمة أولويات الدولة المصرية في ظل وضع إقليمي مضطرب وغير مسبوق.

أداء متوازن وسياسة واضحة

وأوضح الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر استطاعت بأداء الدولة المتوازن وسياستها مع دول الجوار بشفافية ووضوح، العمل على وحدة واستقرار البلاد، دون التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلاد.

استعادة قوة مصر الناعمة

وأضاف «عناني»، أن مصر بفضل سياستها الإقليمية والعربية والدولية المنفتحة وبثوابت وطنية، استطاعت أن تستعيد قوتها الناعمة، وهذا يتضح جليًا في إدارتها للأزمة الليبية والحرب في السودان، فضلًا عن إدارة ملف غزة باقتدار شهد له الجميع.

سياسات مصر الخارجية

وأفاد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، بأن سياسات مصر الخارجية من عشر سنوات استطاعت أن تكون عنصرًا من أهم العناصر التي تحافظ على الأمن القومي المصري.

وأكد الحزب أن الأمن القومي المصري خط أحمر لدى الحكومة والشعب وكل القوى السياسية، والحفاظ على الوطن ووحدته وسلامة أراضيه يحتل صدارة الأولويات لدى الجميع.