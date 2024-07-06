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أول جولة تفقدية لنائب محافظ القاهرة في مدينة الأمل (صور)

كتب:

وائل فايز
04:37 م | السبت 06 يوليو 2024
جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

أجرت المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة داخل مدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا - لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بإعادة تخطيط وتطوير المنطقة بحي شرق مدينة نصر باعتبارها نموذجًا لتطوير المناطق العشوائية.

بدائل أمام السكان 

وأشارت إلى أنه تم تحديد مساحة 10 أفدنة جار إزالتها وإعادة تخطيطها وبنائها  لإقامة مدينة الأمل الجديدة كنموذج لتطوير العشوائيات مع عودة السكان لمن يرغب أو الحصول على تعويض مادي، وتستمر المتابعة لحين الانتهاء من تطوير هذه المرحلة بحضور سكرتير حي شرق مدينة نصر ومسؤولي التنفيذ بالحي.

حصر السكان والأنشطة  

جدير بالذكر أن  أعمال الحصر لإقامة مدينة الأمل الجديدة في عزبة الهجانة سابقا، تضمنت 232 عقارا تشمل 1166 وحدة سكنية، و224 محلا ومخزنا، فضلا عن وجود 23 قطعة أرض فضاء، وجرى تقدير سعر المتر السكني بـ5 آلاف جنيه، والراغبين فى العودة يقدم لهم بدل إيجار لهم مدة تنفيذ المشروع، نحو 30 ألف جنيه.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.