خالد الصاوي يكشف كواليس مكالمته مع ياسمين عبد العزيز بعد انفصالها عن العوضي

كشف الفنان خالد الصاوي، كواليس مكالمته الهاتفية مع ياسمين عبدالعزيز بعد انفصالها عن أحمد العوضي قبل أشهر عدة.

وقال خالد الصاوي، في برنامج «Mirror»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي خالد فرج، إنه تعاطف مع ياسمين عبد العزيز، بعد حلولها ضيفة على برنامج شهير، حيث وجدها الطرف الأضعف الذي يحتاج إلى دعم نفسي ومعنوي، بحسب قوله، مضيفاً: «تواصلت معها هاتفيا، وتحدثت معها في أمور عديدة، وقلت لها (أنا أخوكي ولو محتاجة حاجة كلميني)، وشكرتني على مشاعري نحوها».

خالد الصاوي: من الخطأ التدخل في الأمور الشخصية للغير

وكشف الصاوي سبب عدم تواصله مع أحمد العوضي رغم الصداقة الوطيدة قائلاً: «من الخطأ التدخل في مثل هذه الأمور الشخصية، وأنا حينما تحدثت مع ياسمين لم أتعرض لمشكلة طلاقها من قريب أو بعيد، ولكني حدثتها لأنها صعبت عليّ وهي بتتكلم في البرنامج وقتها».

موقف إنساني لـ خالد الصاوي مع غادة عبدالرازق

وكشف الصاوي عن موقف آخر جمعه بالفنانة غادة عبدالرازق منذ فترة، وبسببه عادت العلاقات بينهما بعد أعوام من القطيعة، حيث روى تفاصيل هذا الموقف قائلاً: «تعرضت غادة لموقف بسيط جعلها عُرضة للهجوم من الناس، والكل كان عايز ينهش فيها، وأنا مكنتش بكلمها من وقت ثورة 25 يناير، كلمتها على التليفون مردتش، وكنت متوقع عدم ردها، فأرسلت لها رسالة كان نصها الخناقة دي مش هتدخليها لوحدك.. كلميني فوجدتها ترد عليّ برسالة نصها طول عمرك راجل وأنت أخويا».