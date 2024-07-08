شروط الحصول على فرص عمل في كأس العالم 2026.. إقامة مجانية

تعتبر فرصة التطوع التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في بطولاته الدولية والقارية والعالمية، فرصة ذهبية من شأنها أن تمنح العديد من الشباب خبرات عدة، سواء من خلال السفر، أو الاحتكاك بجنسيات وشعوب مختلفة واكتساب العديد من الثقافات.. فما شروط الحصول على فرصة عمل للتطوع في كأس العالم 2026؟

شروط الحصول على فرص عمل مؤقتة في كأس العالم 2026

الأمر لم يكن متروكًا للصدفة، بل بترتيب من الاتحاد الدولي، من خلال وضع بعض الشروط الخاصة بتلك المنحة المؤقتة، التي ستكون طوال فترة إقامة البطولة، التي ستنطلق هذا الموسم على مستوى 3 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، وتكون الشروط مبنية على عامل السن والقدرة على تحمل العمل مع ثقافات مختلفة بشكل يضمن نجاح تنظيم البطولة، باعتبار أن المتطوع يصبح فردًا من المنظومة بمجرد الانضمام إلى فريق المتطوعين.

أما عن شروط التقديم مفصلة، فيأتي على رأسها ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، أو أن يتم عامه الـ18 قبل موعد انطلاق البطولة وإن كانت بأشهر قليلة، إلى جانب ذلك يجب أن يملك القدرة على الحركة والوقوف كثيرًا، باعتبار أن العمل سيتم بوتيرة سريعة في التعامل مع الجماهير وتوجيههم نحو أماكن المباريات ومساعدتهم والرد على استفسارتهم، والأهم من ذلك القدرة على العمل ضمن فريق وبشكل مستقل مع الالتزام بلوائح تنظيم البطولة من قبل فيفا.

لا يشترط اللغة من أجل الحصول على الفرصة، إذ يقبل الاتحاد الدولي أشخاصًا من جميع دول العالم، لكن بعض المهام تحتاج إلى إتقان اللغة الخاصة بالبلد المستضيف، وذلك على أن يتكفل الاتحاد بمصاريف التنقل والإقامة والطعام.

فحص تذاكر المشجعين

فحص تذاكر المشجعين تأتي ضمن أبرز المهام الخاصة بالشخص المتطوع للحصول على فرصة للعمل في كأس العالم، إلى جانب ذلك الوقوف من أجل تنظيم دخول الجماهير إلى الملاعب، ومساعدة ذوي الهمم.