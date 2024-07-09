شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك المصرية، استقرارا نسبيا، إذ سجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري نحو 47.87 جنيها للشراء، ونحو 48 جنيهًا للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث لسعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.87 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.87 جنيه للشراء، ونحو 47.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو47.87 جنيه للشراء، ونحو 47.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.87 جنيه للشراء، ونحو 47.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib عند 47.87 جنيه للشراء، ونحو 47.97 جنيه للبيع.