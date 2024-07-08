أسعار الجبن والألبان اليوم الاثنين 8-7-2024 في المحلات والأسواق

شهدت أسعار الجبن والألبان اليوم الاثنين 8-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، إذ تختلف أسعار المنتجات وفقا لكل منطقة سكنية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الجبن والألبان في مختلف الأسواق والمحال التجارية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعارالمحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 129.76 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بنحو 253.94 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي نحو 98.83 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي إلى 303.52 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع نحو 186.12 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بنحو 122.1 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الإسطنبولي) بنحو 141.51 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر نحو 280.09 جنيه بالأسواق.

أسعار الألبان في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة نحو 141.12 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر بنحو 41.33 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو 29.15 جنيه للمستهلك.