خريطة قطع المياه عن عدة مناطق في 5 محافظات غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من الشركات التابعة بمحافظات «دمياط - الفيوم - الدقهلية - القليوبية - المنيا».

أسباب قطع المياه عن مناطق دمياط

وأعلنت شركة المياه بدمياط، قطع المياه غدا الثلاثاء لمدة 4 ساعات بدءا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 1 صباح الأربعاء، عن مناطق «الروضة - تفتيش السرو - أبو جريدة - العطوي»، للقيام بأعمال الصيانة للوصلات الداخلية بغرفة القياس بأولاد حمام.

مدة قطع الخدمة عن مناطق الفيوم

وأعلنت «مياه الفيوم»، انقطاع المياه عن عدد من المناطق وهي «مركز ومدينة أطسا، وقري قلمشاة، مطول، بحر أبوالمير، جردو، الونايسة، أبو جندير، مركز ومدينة يوسف الصديق، وقرى الحامولي، النزلة»، غدا الثلاثاء اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء من نفس اليوم، بسبب وجود كسر بخط مياه شرب قطر 600 مم، أمام عزبة الميتة طريق دفنو قلهانة بمركز إطسا.

القيام بأعمال صيانة بمحطة صرف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه غدا الثلاثاء لمدة 4 ساعات عن « قرية إخطاب - قرية ميت مسعود - الأنشاصية - جالموه - البقلي» للقيام بأعمال صيانة في محطة صرف إخطاب الرئيسية التابعة لمنطقة أجا.

الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، لافتا إلى أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

قطع المياه في عدة مناطق بالمنيا

فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بقطع المياه اليوم عن مركزي مغاغة والعدوة والقرى التابعة لمدة 8 ساعات حتى التاسعة مساء، لحدوث كسر مفاجئ في خط 800 مم بمحطة الصعايدة.