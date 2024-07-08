«الوطن» تنعى والدة الزميل محمد مصطفى شردي

نعت جريدة «الوطن» والعاملون بها والدة الزميل الصحفي محمد مصطفى شردي، داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وفاة والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي

وأعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، وفاة والدته السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر بمدينة بورسعيد.

ونعى الإعلامي محمد مصطفى شردي والدته الراحلة، عبر تدوينة على حسابه بموقع «فيس بوك»، قائلا: «انتقلت إلى رحاب ربها الكريم والدتي الغالية اليوم الاثنين 8 يوليو 2024، فقيدة آل القصيفي وشردي.. السيدة ثريا إبراهيم القصيفي.. حرم المرحوم خالد الذكر فارس الصحافة مصطفى شردي مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس الشعب سابقا».