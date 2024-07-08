وفاة والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي

أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، وفاة والدته السيدة ثريا إبراهيم القصيفي، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر بمدينة بورسعيد.

ونعى الإعلامي محمد مصطفى شردي والدته الراحلة، عبر تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «انتقلت إلى رحاب ربها الكريم والدتي الغالية اليوم الاثنين 8 يوليو 2024، فقيدة آل القصيفي وشردي.. السيدة ثريا إبراهيم القصيفي.. حرم المرحوم خالد الذكر فارس الصحافة مصطفى شردي مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس الشعب سابقا».

موعد ومكان جنازة والدة الإعلامي مصطفى شردي

وكشف موعد ومكان صلاة الجنازة، «ستقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر بمدينة بورسعيد، مصابنا جلل نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعلها في جنات النعيم ويلهمنا الصبر على فراقها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».