قرينة رئيس صربيا تفتح موسم «الأيام الثقافية» بالأوبرا الخميس المقبل

أعلنت سفارة صربيا بالقاهرة، أن تمارا فوتيتش، قرينة رئيس صربيا ستشهد افتتاح موسم «الأيام الثقافية الصربية» الخميس المقبل، وتستمر في الفترة من 10 حتى 12 يوليو الجاري بدار الأوبرا المصرية.

فعاليات الأيام الثقافية

وأوضحت السفارة في بيانها، أن فعاليات الأيام الثقافية تشمل معرضا يضم مجموعة مختارة من المقتنيات الشخصية ليوفانكا بروز، زوجة رئيس يوغوسلافيا الراحل جوزيف بروز تيتو، أحد الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز، وكذلك معرض الحرف اليدوية التقليدية الصربية تحت عنوان «معرض بلجراد - القاهرة 116 عاما من العلاقات الدبلوماسية» ومعرض تجربة صربيا وذلك بقاعة صلاح طاهر.

عرض لفرقة رضا

وأضافت السفارة، أن البرنامج الثقافي سيتضمن عرضا لفرقة الرقص الشعبي والوطني الصربي «كولو» مع فرقة رضا للرقص الفلكلوري على المسرح الكبير بالأوبرا في إيماءة ترمز لقوة علاقات الصداقة العميقة الجذور بين شعبي صربيا ومصر.

وأشارت إلى انعقاد ندوتين، الأربعاء المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة تتناولا أنشطة حركة عدم الانحياز ودورها العالمي، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية بين صربيا ومصر في ظل علاقاتهما الودية والطويلة، بالإضافة لاختتام فعاليات «الأيام الصربية» بعرض فيلم روائي طويل بعنوان «الملك بيتر الأول» الجمعة المقبل على المسرح الصغير بدار الأوبرا، يتناول الصعوبات التي حلت بصربيا في الأوقات المضطربة للحرب العظمى.