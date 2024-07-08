بعد نجاح زينهم.. أحمد داود يتعاون مع المخرج يحيى إسماعيل في مسلسل الجديد

أعلن الفنان أحمد داود، عن بدء تصوير مسلسله الجديد «كل سنة مرة»، مع المخرج يحيي إسماعيل، بعد نجاحهما في مسلسل زينهم، الذي عرض الفترة الأخيرة، وحقق نجاح كبير.

أحمد داود يعلن تصوير مسلسل كل سنة مرة

ونشر أحمد داود، صورة من لوكشين مسلسل «كل سنة مرة»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «مسلسل كل سنة مرة.. إن شاء الله على خير»

معلومات عن مسلسل زينهم

مسلسل زينهم، تدور أحداثه في أجواء من التشويق والإثارة حول الدكتور «زينهم» الطبيب الشرعي، الذي يُواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونه فريقه.

وشارك في بطولة العمل، بجانب أحمد داود، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم قاسم، محمد أبو داود، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، أسامة أبو العطا، يارا جبران.