أحمد عز يكشف حقيقة عودة «الفيشاوي» و«داود» لـ فيلم ولاد رزق 4

نجح فيلم ولاد رزق 3، في اقتناص أعلى الإيرادات اليومية بشباك تذاكر دور السينما، إذ اقترب من تحقيق 60 مليون جنيه، قبل انتهاء الأسبوع الأول من عرضه، وتصدره المركز الأول في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، بفارق كبير عن منافسيه: «اللعب مع العيال، عصابة الماكس، وأهل الكهف».

وشهد فيلم ولاد رزق 3، ظهور كريم عبدالعزيز ضيف شرف، بما يشير إلى مشاركته في الجزء الرابع، وهو نفس ما حدث مع آسر ياسين، الذي ظهر في نهاية الجزء الثاني، ثم شارك بالجزء الثالث، من خلال أداء شخصية الشايب.

وفي الوقت الذي عاد فيه ولاد رزق 3 تحت شعار الضربة القاضية، غاب أحمد الفيشاوي وأحمد داود، بعد مشاركتهما في الجزأين الأول والثاني، نظرا لارتباط كل منهما بعدد من المشروعات الفنية، الأمر الذي فتح باب التساؤلات عن إمكانية غيابهما عن الأجزاء الجديدة المرتقبة، أم يعودا من جديد؟

ولاد رزق 3 أعلى إيرادات

حسب ما قاله الفنان أحمد عز، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه حاول التواصل مع «الفيشاوي وداود» للمشاركة في الجزء الثالث من الفيلم، لكن ظروف خاصة بهما أحالت دون إتمام ذلك، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى إمكانية عودتهما للجزء الرابع المرتقب من «ولاد رزق».

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، سيد رجب، آسر ياسين، محمد لطفي.